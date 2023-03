Donbass: Auf der Suche nach der Wahrheit – Teil 2

Der Ursprung des Konflikts: Nachdem im ersten Teil der Trilogie von Alina Lipp Hinweise auf den Terror der ukrainischen Regierung gegen die Donbass-Bewohner bereits vor der russischen Militäroperation gezeigt wurden, folgt nun die Darstellung darüber, wie es überhaupt dazu kam. Im zweiten Teil ihres Filmes stellt Alina Lipp Zeugen aus der Region vor, die die Gründe für den langwierigen Konflikt aus erster Hand erklären. Die Zeugen erzählen, wie die Vorbereitungen für die “Anti-Terror-Operation” durch die prowestlichen ukrainischen Kräfte bereits 2013 begannen.

Sie werden wenig bekannte Details zum Maidan aufdecken und von den Vorbereitungen für Propagandakampagnen mit Hilfe ausländischer Journalisten berichten. Zudem wird geschildert, wie die Bewohner des Donbass “entmenschlicht” wurden, um später das Schießen auf sie zu rechtfertigen.

Was wird nach Meinung der Donbass-Bewohner in Zukunft mit ihrer Heimat geschehen? Was wünschen sie sich wirklich? Und was wollen sie dem Westen mitteilen?

Hier der Link zum ersten Teil der Reportage: https://apolut.net/donbass-auf-der-suche-nach-der-wahrheit-teil-1/

Quelle: apolut