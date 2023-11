COVID-Impfempfehlung des BAG trotz Übersterblichkeit und laufender Strafanzeige!

Eine Analyse zeigt auf, dass bisher weltweit 17 Millionen Menschen aufgrund der COVID-19-„Impfung“ zusätzlich gestorben sind. Die Sterberate stieg in den meisten Ländern erst mit dem Beginn der „Impfkampagne“. Warum das Bundesamt für Gesundheit und andere Gesundheitsämter trotz fehlender Gesundheitsdaten an diesem „Impfprogramm“ festhalten, ist höchst fragwürdig. In dieser Sendung erfahren Sie einige brisante Details dazu.

Der Schweizer Beat Süess ist selbständiger Berater und Coach für Strategie- und Potenzialentwicklung. Er veröffentlichte am 28. September 2023 einen Artikel auf der Homepage von Aletheia unter dem Titel: „Wie das BAG trotz fehlender Sicherheitsdaten die Vulnerablen opfert.“ Kla.TV veröffentlicht nachfolgend eine gekürzte Version. Den vollständigen Text finden Sie unter dem Link, der unterhalb der Sendung eingeblendet ist...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV