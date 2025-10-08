Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Starke Frauen: Nach Marla Svenja kommt jetzt Waltraud!

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Einfach herrlich: Die nächste «starke Frau» hat zu ihrem wahren Geschlecht gefunden und bereitet dem System Kopfzerbrechen. Nach Marla Svenja Liebich kommt nun Waltraud. Über den Skandal dahinter und den aktuellen Aufenthaltsort von Liebich sprechen heute Lilli Marlen und Paul Klemm im Brennpunkt des Tages.

Quelle: COMPACT-TV

