Starke Frauen: Nach Marla Svenja kommt jetzt Waltraud!

Einfach herrlich: Die nächste «starke Frau» hat zu ihrem wahren Geschlecht gefunden und bereitet dem System Kopfzerbrechen. Nach Marla Svenja Liebich kommt nun Waltraud. Über den Skandal dahinter und den aktuellen Aufenthaltsort von Liebich sprechen heute Lilli Marlen und Paul Klemm im Brennpunkt des Tages.

