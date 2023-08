Irrenhaus Deutschland: Transen im Krieg

Während in der BRD die woken Transen Berlins Straßen unsicher machen, spricht sich Kriegskanzler Olaf Scholz für weitere Waffenlieferungen für die Ukraine aus. Mittlerweile hat man selbst mit Streubomben kein Problem mehr. In „Das Letzte“ zeigen wir Ihnen Perlen aus der bundesdeutschen Freiluftpsychiatrie.

Quelle: COMPACT-TV