Mord an Trump-Freund: Was wird vertuscht?

Mord an Trump-Freund: Was wird vertuscht?

Freigeschaltet am 12.09.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Er hat sein Leben für seine Überzeugungen geben müssen. Charlie Kirk, der populäre konservative Aktivist aus den USA wurde gestern während einer Open-Air-Veranstaltung auf einer Universität im Bundesstaat Utah erschossen. Besonders verstörend: Die Deutsche Linke jubelt über den Tod und der Mainstream berichtet verhalten. Was ist geschehen? Wer trägt die Schuld? Wie sind die Reaktionen? Dr. Stephanie Elsässer und Dominik Reichert haben alle Informationen zusammengetragen.

Quelle: COMPACT-TV

