Die G7-Handlanger zur Eine-Welt-Regierung

Der diesjährige G7-Gipfel findet vom 15. bis 17. Juni 2025 in Kanada statt. Während sich etwa Donald Trump, Emmanuel Macron und Friedrich Merz mit von der Leyen in Alberta zum G7-Gipfel treffen, wirft Kla.TV einen investigativen Blick auf deren offizielle Version. Wer hat die G7-Gruppe ins Leben gerufen? Was wird hinter verschlossenen Türen besprochen? Es wird ersichtlich, dass hinter den bekannten G7-Gründern ein kaum bekanntes Netzwerk existiert.

Die G7-Staaten sind die USA, Kanada, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien und Japan.

Was wird hinter verschlossenen Türen besprochen? Was sind die wahren Ziele der G7? Erkennen Sie das tatsächliche Spiel, das G7 spielt. Dazu werfen wir vorab einen Blick auf die Wurzeln der G7. 1. Die Wurzeln der G7...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV