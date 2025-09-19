Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Basta Berlin (291) – Dumm oder böswillig

Basta Berlin (291) – Dumm oder böswillig

Freigeschaltet am 19.09.2025 um 18:00 durch Sanjo Babić
Bild: Screenshot Odysee / Eigenes Werk
Bild: Screenshot Odysee / Eigenes Werk

Die Frage stellt sich immer wieder: Sind Altparteien und Leitmedien schlichtweg dumm oder agieren sie böswillig? Ob bei dem Attentat auf Charlie Kirk, bei neuer Ausländerkriminalität oder der Überlastung des Landes – es ist stets das gleiche Lied: Alles ist gut. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, grüßen alle Anders-, Quer- und Nachdenker da draußen. Wie sich in NRW gezeigt hat, werdet ihr nämlich immer mehr. Gleichzeitig weigern sich Spitzenpolitiker und öffentlich-rechtliche Medien weiterhin, die Realitäten im Land anzuerkennen – mit fatalen Auswirkungen, wie unsere heutige Ausgabe eindrücklich zeigt.

Die Kapitel:

  • 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!
  • 00:02:19 Unbelehrbar 
  • 00:29:48 Der berühmte „Mittelteil“
  • 00:45:14 Voll-Meise
  • 01:01:10 Webtipp und Schreddern

Quelle: Basta Berlin

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte schaut in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige