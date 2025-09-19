Basta Berlin (291) – Dumm oder böswillig

Die Frage stellt sich immer wieder: Sind Altparteien und Leitmedien schlichtweg dumm oder agieren sie böswillig? Ob bei dem Attentat auf Charlie Kirk, bei neuer Ausländerkriminalität oder der Überlastung des Landes – es ist stets das gleiche Lied: Alles ist gut. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, grüßen alle Anders-, Quer- und Nachdenker da draußen. Wie sich in NRW gezeigt hat, werdet ihr nämlich immer mehr. Gleichzeitig weigern sich Spitzenpolitiker und öffentlich-rechtliche Medien weiterhin, die Realitäten im Land anzuerkennen – mit fatalen Auswirkungen, wie unsere heutige Ausgabe eindrücklich zeigt.

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!

00:02:19 Unbelehrbar

00:29:48 Der berühmte „Mittelteil“

00:45:14 Voll-Meise

01:01:10 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin