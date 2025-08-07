Wahl-Anschlag: Dieser AfD-Mann soll ausgeschaltet werden!

Was passiert, wenn die AfD bei einer Bürgermeisterwahl stärkste Kraft zu werden droht? Richtig: Man schließt den Kandidaten einfach von der Wahl aus. Dieser Altparteien-Anschlag auf die Demokratie findet gerade in Ludwigshafen auf Joachim Paul (MdL) statt. Wie lautet die Begründung und wie geht es weiter? Darüber spricht COMPACT-TV mit dem Betroffenen Joachim Paul persönlich. Jürgen Elsässer und Paul Klemm begrüßen Sie im Studio.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen Quelle: COMPACT-TV