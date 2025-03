Jens Fischer-Rodrian, Crowdfunding: Doppel CD „Voices for Gaza“ ist fast fertig

Liebe Community, Das 3. Protestnoten Album, die Doppel CD „Voices for Gaza“ ist fast fertig. Viele großartige Menschen haben mit Lyrik und Musik dieses Album möglich gemacht. Bitte unterstützt das Crowdfunding oder bestellt das Album, damit wir die Kosten, die mit der Produktion verbunden sind, decken und die Einnahmen, so schnell wie möglich, an die Menschen in Gaza überweisen können. Alle Künstler verzichten, auf ihren Anteil der Einnahmen.

Hier geht es zum Crowdfunding. Hier findet man Teilnehmerliste und Pressetext. Am 4.April ist das Album auf Protestnoten.de erhältlich. Ich danke euch von Herzen Quelle: kofferstudio