Digitaler Euro: Geradewegs in den Finanz-Faschismus Ein Kommentar von Ernst Wolff

Laut einem Gesetzentwurf der EU-Kommission soll der digitale Euro als Zahlungsmittel eingeführt werden. Doch Vorsicht! Das neue Geld dient in erster Linie als Herrschaftsmittel und zwar wirksamer als sämtliche Maßnahmen, die sich Diktatoren in der Vergangenheit haben einfallen lassen. Die Hintergründe erklärt Finanzexperte Ernst Wolff in seinem Podcast…[weiterlesen] Quelle: Kla.TV