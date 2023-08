Die Akte Tedros – Wird der WHO-Chef zum mächtigsten Mann der Welt?

Die Akte Tedros deckt die kriminelle Vergangenheit des amtierenden WHO-Generaldirektors schonungslos auf und entlarvt ihn als Terrorist und Schwerstverbrecher! Weitgehend von der Öffentlichkeit unbemerkt, plant Tedros durch neue, internationale Verträge nun seinen Aufstieg zum mächtigsten Mann der Welt. Helfen Sie mit, seine heimtückisch eingefädelte internationale Gesundheitsdiktatur zu stoppen! Dies berichtet der Sender "Kla.TV".

Weiter berichtet der Sender: "Könnte sich die Coronakrise mit allen Freiheitsbeschränkungen in noch weit verschärfter Form wiederholen?

Kla.tv nimmt heute den Mann unter die Lupe, dessen Machtbefugnisse enorm ausgeweitet werden sollen und der dann sehr leicht weltweit neue Pandemien ausrufen kann. Es handelt sich um Tedros Adhanom Ghebreyesus, den aktuellen Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation WHO. Er ist der erste Afrikaner in diesem Amt und auch der erste WHO-Chef, der kein Arzt ist.



Er stieg im Jahre 2020 in die Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des US-Nachrichtenmagazins Time auf. Wie kam es zu diesem kometenhaften Aufstieg des 1965 in Asmara, im heutigen Eritrea geborenen Tedros, der im Mai 2017 zum WHO-Generaldirektor gewählt wurde? Die nachfolgende 5-teilige Akte Tedros bringt erschütternde Fakten ans Licht, die für die Allgemeinheit bisher weitgehend im Verborgenen geblieben sind:

Akte 1: Der Aufstieg zum Chef der WHO

Tedros studierte an der Universität Asmara und erhielt 1986 einen Bachelor of Science in Biologie. Anschließend trat er in das äthiopische Gesundheitsministerium als Junior-Experte für öffentliche Gesundheit ein. 1992 erreichte er als Abschluss eines weiteren Studiums einen Master of Science in Immunologie von Infektionskrankheiten an der Universität London. Laut Wikipedia trat Tedros bereits 1991 der kommunistischen Tigrayan People's Liberation Front – kurz TPLF – bei, die gemeinsam mit anderen äthiopischen Befreiungsorganisationen nach einem langanhaltenden, bewaffneten Konflikt 1991den Diktator Mengistu Haile Mariam stürzte. Anschließend regierte die TPLF bis 2018.

Als Mitglied der Partei TPLF stieg Tedros Schritt für Schritt auf und wurde für folgende hochrangigen Ämter ernannt:

2001: Leiter des regionalen Gesundheitsbüros von Tigray



2003: Stellvertretender äthiopischer Gesundheitsminister



2005 – 2012: Gesundheitsminister von Äthiopien



2012 – 2016: Außenminister von Äthiopien



2017: Wahl zum WHO-Generalsekretär

Brisant ist, dass die TPLF eine gewalttätige Organisation mit kommunistischer Agenda ist. Seit 1976 wird die TPLF als terroristische Organisation in der Global Terrorism Database geführt, weil sie vielfach an Entführungen und Geiselnahmen beteiligt war. Die TPLF hat in ihrer fast 30jährigen Regierungszeit schwerste Menschenrechtsverletzungen begangen. Als hochrangiges Mitglied des Politbüros und langjähriger Minister der TPLF muss Tedros für diese Verbrechen mitverantwortlich gemacht werden!



Auch nach seiner Wahl zum WHO-Generaldirektor im Jahr 2017 scheinen seine alten Seilschaften zur gewaltbereiten TPLF noch bestens zu funktionieren. Der äthiopische Generalstabschef Birhanu Jula Gelalcha beschuldigte Tedros am 19. November 2020 öffentlich, die Terrorgruppe zu unterstützen, indem er versuchte Waffen für die TPLF zu beschaffen.

Fazit: Die gewaltbereite Terrorgruppe TPLF wurde für Tedros zum Steigbügelhalter! Dies wirft einen dunklen Schatten auf seinen Aufstieg!

Akte 2: Schwerste Verbrechen gegen Menschenrechte!

Die folgenden Auszüge aus offiziellen Jahresberichten der Menschenrechtsorganisationen Amnesty International und Human Rights Watch (HRW) von 2005 – 2016 dokumentieren unvorstellbare Gräueltaten der äthiopischen Regierung unter Tedros:

2006: Verhaftung von 76 Oppositionspolitikern und Journalisten. Zahlreiche Folterungen und Inhaftierungen – sogar von Schulkindern – durch Regierungsbehörden





2007: Regierungstruppen brennen ganze Dörfer nieder, begehen öffentliche Hinrichtungen, vergewaltigen Frauen und Mädchen, verhaften willkürlich Verdächtige, foltern und töten diese auch in vielen Fällen. Tausende werden zur Flucht aus ihren Häusern gezwungen. Die Genitalverstümmelung von Frauen ist weit verbreitet.





2008:Regierungstruppen verüben Massenverhaftungen, Folter, Vergewaltigungen, außergerichtliche Hinrichtungen und überfallen eine Moschee, töten dabei 21 Menschen, sieben von ihnen wird die Kehle durchgeschnitten.





2009: Menschenrechtslage weiter verschlechtert! Neue Gesetze über die Zivilgesellschaft sind laut Human Rights Watch „die restriktivsten aller vergleichbaren Gesetze in der Welt".





2010: Zeitungen werden geschlossen, Redakteure fliehen aus Angst! Regierungspartei gewinnt Parlamentswahlen mit 99,6 % der Stimmen. Kann man hier überhaupt noch von freien Wahlen sprechen?





2011: Delegation von Amnesty International wird aus Äthiopien ausgewiesen!





2012: Auch nach dem Tod von Machthaber Meles, der das äthiopische Regime von 1995 - 2012 anführte und auch Tedros als Minister berief, verbesserte sich die Menschenrechtslage in Äthiopien keineswegs.





2013: Der Africa Report stellt fest, dass Tedros nach dem Tod von Meles zu einem der drei einflussreichen Politiker der TPLF aufgestiegen ist.





2014: Die Regierung überwacht regelmäßig Telefonate. Unter dem Vorwand, die Grundversorgung zu verbessern, sollen bis zu 1,5 Millionen Dorfbewohner auf dem Land gewaltsam umgesiedelt werden.





2015: Amnesty meldet schwerste Foltermethoden wie Verbrennungen und Elektroschocks in lokalen Polizeistationen und regionalen Gefängnissen.





2016: Human Rights Watch meldet, dass äthiopische Sicherheitskräfte in den Regionen Oromia und Amhara mehr als 500 weitgehend friedliche Demonstranten töteten.

Der derzeitige äthiopische Premierminister Abiy Ahmed, dem 2019 der Friedensnobelpreis verliehen wurde, bestätigte nach dem friedlichen Machtwechsel 2018 vor dem äthiopischen Parlament die Berichte von Human Rights Watch und Amnesty. Er bezeichnete das Vorgehen seiner Vorgängerregierung als Terrorismus.

Laut einem Bericht des britischen Nachrichten-Portals „The Expose“ war die von 1991 – 2018 regierende TPLF eines „der korruptesten, brutalsten und völkermörderischsten Regimes, das in den letzten 30 Jahren auf diesem Planeten Fuß gefasst hat“. Tedros war als führendes Mitglied dieses Regimes Mittäter!

Focus online berichtet, dass der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler David Steinmann, der 2019 für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde, Ende 2020 vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eine Klage gegen Tedros eingereicht hat. Er beschuldigte ihn des Völkermordes in Äthiopien, weil Tedros einer von drei maßgeblichen Entscheidungsträgern für „ethnische Säuberungen“ war. Tedros war somit verantwortlich für zahllose Inhaftierungen, Folterungen und Ermordungen von Amharas, Konsos, Oromos und von Somali-Stämmen.



Zusammenfassend stellt das britische Nachrichten-Portal The Expose über die Tedros-Regierungszeit in Äthiopien fest:



„Die TPLF-Regierung hat […] unzählige Massaker verübt. Dr. Tedros war ein integraler Bestandteil der TPLF, die ihre Macht dadurch aufrechterhielt, dass sie jeden abschlachtete, der es wagte, ihre Unterdrückungstaktik in Frage zu stellen.“ Die dokumentierten Gräueltaten hat Tedros laut dem australischen Nachrichtenmagazin The Spectator niemals öffentlich beanstandet oder sich gar dafür entschuldigt.

Vielmehr hat Tedros nach seinem Amtsantritt als WHO-Chef ausgerechnet den damaligen Präsidenten von Simbabwe, Robert Mugabe, zum Botschafter des guten Willens für die WHO ernannt. Mugabe hat ebenfalls schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen begangen. Dies zeigt, dass Tedros selbst gegenüber schwersten Menschenrechtsverletzungen kein Unrechtsbewusstsein zu haben scheint. Die Ernennung Mugabes musste er daher nach heftigen internationalen Protesten unverzüglich widerrufen.



Fazit: Brutalste Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung in seiner Zeit als verantwortlicher Minister bringen seine Gewissenlosigkeit ans Licht und machen ihn untragbar!

Akte 3: Verbrechen als Gesundheitsminister

Ausgerechnet im Umgang mit Epidemien werden dem aktuellen WHO-Chef heftigste Vorwürfe gemacht. Während seiner Amtszeit als Gesundheitsminister Äthiopiens soll er in den Jahren 2006, 2009 und 2011 mehrfach Choleraausbrüche ignoriert haben. Tedros soll das örtliche Gesundheitspersonal unter Druck gesetzt haben, die bereits nachgewiesene Cholera als „wässrigen Durchfall“ zu bezeichnen. Durchgesickerte E-Mails enthüllten, dass er sich mehr Sorgen um den Schaden für die äthiopische Wirtschaft machte als um die Menschen, die damals scharenweise starben.

Der US-Rechtsprofessor für Gesundheitsrecht Larry Gostin kommentierte gegenüber der New York Times: „Dr. Tedros […] hatte die Pflicht, den Machthabern gegenüber die Wahrheit zu sagen und über einen längeren Zeitraum nachgewiesene Cholera-Ausbrüche ehrlich zu identifizieren und zu melden“. Laut einem offenen Brief renommierter US-Ärzte hat Tedros auch 2017 als bereits amtierender WHO-Generaldirektor erneut eine Cholera-Epidemie im Sudan vertuscht! Die Ärzte schrieben: „Ihr Versäumnis, Stuhlproben von Opfern im Sudan zur offiziellen Bestätigung der Cholera nach Genf zu bringen, macht Sie zu einem Komplizen des schrecklichen Leidens und Sterbens […].

Täglich bestätigen neue Berichte, dass es sich tatsächlich um eine Cholera-Epidemie handelt.“ Laut dem Britischen Nachrichtenportal The Expose hat Tedros nicht nur Cholera-Epidemien vertuscht, er war als zuständiger Gesundheitsminister auch mitschuldig an der jahrelangen völkermörderischen Blockade von Lebensmitteln und Medikamenten für die somalische Bevölkerung im Ogaden. Er war daran beteiligt, das Rote Kreuz und Ärzte ohne Grenzen während einer Reihe von Choleraausbrüchen aus dem Ogaden zu vertreiben und verschuldete dadurch den Tod unzähliger Menschen während einer Reihe historischer Hungersnöte und Epidemien.

Weiterhin soll das von ihm geleitete Gesundheitsministerium Massensterilisierungskampagnen zur Bevölkerungskontrolle gegen die ethnische Gruppe der Amharas durchgeführt haben. Dabei wurden Impfstoffe eingesetzt, welche die Frauen unfruchtbar machten.



FAZIT: Zahlreiche vertuschte Choleraepidemien und die Blockade von Hilfslieferungen für bestimmte ethnische Stämme disqualifizieren Tedros auch als Gesundheitsminister!

Akte 4: Die Tedros-Connections

Zahlreiche unabhängige Berichterstatter kommen daher zu folgender Schlussfolgerung:

Tedros Adhanom Ghebreyesus hätte nie zum Generaldirektor der WHO gewählt werden dürfen!

Er hätte wegen Verbrechen gegen das äthiopische Volk angeklagt werden müssen!

Er hat sich als Terrorist und Schwerstverbrecher erwiesen!



Wie war es jedoch möglich, dass er dennoch zum WHO-Chef gewählt wurde?

Sehr bemerkenswert ist, dass Wikipedia darüber berichtet, wie Tedros in seiner Zeit als Gesundheitsminister Äthiopiens sehr eifrig damit beschäftigt war, Beziehungen zu internationalen Persönlichkeiten zu knüpfen. Hier einige Beispiele:

Zum Ex-US- Präsidenten Bill Clinton



Er traf sich sowohl zu Beginn seiner Ministeramtszeit als auch als WHO-Generalsekretär sehr schnell persönlich mit Clinton. Dieser bezeichnete Tedros als „einen der fähigsten Staatsdiener, mit denen ich je zusammengearbeitet habe“. Tedros war 2015 als Redner auf der Jahrestagung der Clinton Global Initiative eingeladen. Tedros wiederum verhalf der Clinton Stiftung zu einer 100-Millionen-Dollar-Spende durch einen sehr dubiosen schwedisch-kanadischen Bergbaukonzern, der auch mit afrikanischen Diktatoren und marxistischen Rebellen Geschäfte machte und unter Missachtung der Menschenrechte Bodenschätze abbaute.

Zu Bill Gates



Immer wieder stellte Tedros Posts von persönlichen Treffen mit Gates öffentlich. Tedros übernahm leitende Posten in Organisationen, wie z.B. dem Global Fund oder der Gavi-Stiftung, die Gates sehr nahestehen. Gates war sein großer Mentor und unterstützte die Kandidatur von Tedros zum WHO-Chef sehr. Hier stellt sich die Frage wie unabhängig Tedros wirklich gegenüber dem zweitgrößten Geldgeber der WHO ist. Gates soll z.B. Einfluss darauf genommen haben, dass die WHO-Empfehlung, Kinder nicht gegen Corona zu impfen, gestrichen wurde.

Zu Ex-US-Präsident Barack Obama

Durch seine gute Beziehung zu Ex-US-Präsident Obama schaffte es Tedros, dass die USA 2010 Äthiopien zu einem der US Global Health Initiative Plus-Länder ernannten, wodurch das Land große Finanzmittel für öffentliche Gesundheitsprojekte erhielt, die laut Analysten vielfach in anderen dunklen Kanälen versickerten.

Zu Klaus Schwab

Ein Tweet von Tedros zeigt ihn mit WEF-Gründer Klaus Schwab, bei dem er diesem die engere Zusammenarbeit mit dem WEF versichert. Ist das die Gegenleistung für die Unterstützung seiner Kandidatur zum WHO-Chef? Bedenklich ist diese Verbindung auf jeden Fall, da es sich bei Klaus Schwab um den Hauptdrahtzieher des Great Reset handelt und dieser das Ziel verfolgt, dass niemand mehr etwas besitzen soll.



Offenkundig sind auch Tedros' enge Beziehungen zum kommunistischen und totalitären Regime in China. China wurde unter Tedros zum größten Geldgeber Äthiopiens, wo die Spenden von 345.000 US-Dollar im Jahr 2000 auf 44 Millionen US-Dollar im Jahr 2017 stiegen – angeblich für Nahrungsmittel- und Flüchtlingsprogramme.

China ist durch die Tedros-Connections auch zum Haupt-Waffenlieferanten und größten Handelspartner Äthiopiens geworden. Äthiopien wird daher heute als „Klein-China“ Ostafrikas bezeichnet, weil es von China massiv beeinflusst wird.



Durch diese aufgeführten zahlreichen Verflechtungen erschloss Tedros bereits zum Beginn seines Aufstieges sehr lukrative Geldquellen, sodass Unsummen an Geldern nach Äthiopien flossen, die zu großem Wohlstand für ganz Äthiopien hätten führen müssen. Zahlreiche Berichte bestätigen jedoch den Missbrauch dieser Gelder durch die Regierung – z.B. berichtet Zeit online im Oktober 2010, dass Entwicklungshilfegelder zur Unterdrückung von Regierungskritikern verwendet wurden.

Ein Bericht, der im Jahr 2011 von Global Financial Intelligence* – kurz GFI veröffentlicht wurde, ergab, dass sich die Summe der Gelder, die Äthiopien 2009 auf illegale Weise verlassen haben, auf insgesamt 3,26 Milliarden Dollar beliefen. Dies ist eine Verdoppelung gegenüber den Vorjahren. Der Betrag übersteigt bei weitem die Summe der gesamten äthiopischen Exporte von ca. 2 Milliarden Dollar.

Als Hauptgründe nennt der Bericht die explodierende Korruption in Regierung, Militär und im Finanzsektor. Da explizit die Regierung zuerst genannt wird, liegt der dringende Verdacht nahe, dass Tedros ebenfalls massiv in Korruption und Veruntreuung verwickelt war.

Erklären die aufgeführten Verflechtungen nicht schlüssig die Frage, wie es möglich war, dass Tedros trotz seiner offensichtlich äußerst fragwürdigen Vergangenheit zum Generaldirektor der WHO gewählt wurde? Unterstützten die genannten mächtigen Globalstrategen vielleicht gerade deswegen seine Kandidatur? Durch seine Verstrickungen in schwerste Verbrechen können diese Drahtzieher im Hintergrund nämlich ihren Einfluss ungehemmt ausüben.

Dies zeigt aber auch eindrücklich, dass diese keinerlei Skrupel haben, selbst schlimmste Verbrecher in höchste Ämter zu befördern.

FAZIT: Mit Tedros eng verflochtene Globalstrategen haben ihn zum WHO-Chef aufsteigen lassen!

Akte 5: Über die Gesundheitsdiktatur zur Weltherrschaft

Schon während der Coronakrise hatte Tedros mit seinen Pandemievorgaben die Freiheit fast aller Menschen massiv einschränken lassen. Weitgehend von der Öffentlichkeit unbemerkt, plant Tedros mit seinen Drahtziehern im Hintergrund den nächsten Coup: Die massive Ausweitung seiner Macht über alle 194 Mitgliedstaaten der WHO – und somit fast über die ganze Welt!

Dieses Ziel will er durch zwei Maßnahmen erreichen, die gravierende Auswirkungen auf die gesamte Menschheit hätten:

Der WHO-Pandemievertrag

Der WHO-Pandemievertrag soll bis Mai 2024 zur 77. Weltgesundheitsversammlung in seiner Endfassung vorliegen und muss anschließend von 194 Mitgliedsstaaten ratifiziert werden.

Durch diesen Vertrag würde die WHO mit ihrem Generaldirektor Tedros zur absoluten Führungsinstanz in der internationalen Gesundheitspolitik werden. Tedros könnte durch Schaffung neuer Gremien aus nicht demokratisch gewählten Mitgliedern, ohne weitere Zustimmung nationaler Parlamente, neue weitreichende Bestimmungen erlassen. Missliebige Informationen könnte er als sogenannte „Desinformation“ massiv zensieren!

Die Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften

Die bisher beratende WHO soll zur rechtsverbindlichen weltweiten Führungsinstanz werden. Kurz: Aus Empfehlungen werden Befehle! Der Passus, dass Menschenrechte und Grundfreiheiten berücksichtigt werden müssen, soll gestrichen werden! Tedros könnte dann bereits bei einer drohenden potentiellen Gefahr einen weltweiten Gesundheitsnotstand ausrufen und dadurch z.B. Medikamente zur Behandlung verpflichtend vorschreiben, eine Impfpflicht erlassen, Testbescheinigungen verpflichtend einführen oder auch Reisebeschränkungen verhängen.



Alle erlassenen Maßnahmen müssten von allen Mitgliedstaaten verbindlich umgesetzt werden!

Weiterführende Informationen können Sie den eingeblendeten Sendungen entnehmen.

Die Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften erfolgt ohne jede Legitimation durch das Volk. Was die nicht demokratisch gewählten Delegierten auf der 77.

Weltgesundheitskonferenz im Mai 2024 beschließen, wird nach Ablauf einer Frist von 10 Monaten automatisch internationales Recht. Nur ein ausdrücklicher, fristgerechter Widerspruch kann aus dieser Falle retten. Die beiden aufgeführten Vorhaben von Tedros müssen eindeutig als „Ermächtigungsgesetze“ bezeichnet werden. Laut Wikipedia gab Richard Horton, der Chefredakteur der renommierten Medizinfachzeitschrift The Lancet Tedros, den Titel „General-Diktator“.



Als solcher hat sich Tedros bereits am 23. Juli 2022 erwiesen: Tedros erklärte in eigenmächtiger Weise kurzerhand den Ausbruch der Affenpocken zu einem öffentlichen Gesundheitsnotstand internationaler Tragweite, obwohl neun von 15 Experten dagegen gestimmt hatten. In ähnlich diktatorischer Weise könnte Tedros auf Grundlage seiner „Ermächtigungsgesetze“ Vorschriften erlassen, die die massiven Corona-Freiheitseinschränkungen noch weit in den Schatten stellen würden.

FAZIT: Durch die verdeckt geplante, enorme Machterweiterung des WHO-Generaldirektors sollen einem Mann Machtbefugnisse gegeben werden, die ihn zum wohl mächtigsten Mann der Welt machen. Die in dieser Dokumentation aufgedeckte schwerstkriminelle und terroristische Vergangenheit dieses Mannes wird in Kombination mit dieser geplanten Machtfülle unausweichlich zu einer Versklavung der Völker führen!

Internationaler Weckruf an die Menschen aller Völker!

Verehrte Zuschauer,

die internationale Völkergemeinschaft, sozusagen alle Menschen dieser Erde, stehen jetzt am Scheideweg!



Die Versklavung der Völker ist derart heimtückisch eingefädelt, dass die aufgezeigten Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften automatisch in Kraft treten werden, wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird!



Jeder, der dazu schweigt, stimmt daher automatisch zu! Dürfen wir zulassen, dass dieser skandalträchtige Mann derartige Machtbefugnisse bekommt?

Werden Sie deshalb auf zweierlei Weise gegen die drohende Gesundheitsdiktatur aktiv, die zur Versklavung der Völker führen würde:

Informieren Sie die Abgeordneten Ihres Wahlkreises. Schreiben Sie einen Brief oder greifen Sie zum Telefonhörer. Erheben Sie Ihre Stimme und fordern Sie die Verantwortlichen zum Handeln auf! Auf unserer Originalseite www.kla.tv stellen wir Ihnen zur näheren Information unterhalb der Sendung ein Dokument zum Download zur Verfügung. Darin werden die wesentlichen Gründe, warum diese Verträge abzulehnen sind, erklärt.

Helfen Sie mit, die erschütternden Hintergründe der „Akte Tedros" auf alle Weise zu verbreiten! Wir blenden den Kla.tv-Kurzlink ein! Informieren Sie möglichst viele Ihrer Bekannten per Mail oder WhatsApp. Machen Sie die „Akte Tedros“ auf Facebook und TikTok bekannt! Hierfür bieten wir Ihnen auf unserer Originalseite www.kla.tv direkt unterhalb der Sendung kurze Videoclips zum Download an, die bereits für die Verbreitung in sozialen Medien – insbesondere auf TikTok - vorbereitet sind. "

