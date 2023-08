5G aus dem All: Kein Flecken Erde bleibt unberührt

Elon Musks SpaceX spannt mit Schweizer Mobilfunkanbieter zusammen, obwohl deren Handynetz bereits 99.9 % Abdeckung erreicht. Der Verein Schutz vor Strahlung fordert in einer Medienmitteilung den Schweizer Bundesrat auf, dieser „Bestrahlung von oben“ entgegenzuwirken. Dabei werden weniger bekannte und dennoch gewichtige als auch spannende Argumente ins Feld geführt.

Diese Medienmitteilung veröffentlichte der Verein Schutz vor Strahlung am 17. Juli 2023. Kla.TV veröffentlicht eine gekürzte Version.

Ein Marketing-Coup sondergleichen: Salt kündigt an, mit Elon Musks SpaceX zusammenzuspannen, um die Bevölkerung auch im hintersten Zipfel der Schweiz mit 5G zu versorgen. Was die einen als Triumph der Technologie feiern, ist eine Entwicklung, die Schutz vor Strahlung mit Besorgnis verfolgt – insbesondere wegen des Risikos erhöhter Strahlung, der Menschen und Tiere im Freien durch die „Bestrahlung von oben“ ausgesetzt werden. [...] Bei Salt ist man also stolz auf die neue Partnerschaft mit dem amerikanischen Konzern. Doch wozu das Ganze? Bereits heute verfügt Salt über eine Handynetz-Abdeckung von 99.9 % – was offenbar noch nicht ausreicht. Salt will eine restlose Abdeckung erreichen. Doch wie sinnvoll ist das in einem Land, das bereits heute über eines der besten Handynetze der Welt verfügt? [...]

