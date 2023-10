Chrupalla in Klinik: Die Mord-Liste der Antifa

Wir, das Team von COMPACT-TV, haben es Ihnen gestern versprochen: Wir bleiben dran! Der Fall Chrupalla wirft bislang noch viele Fragen auf. Der AfD-Vorsitzende brach gestern bei einer Wahlkampfveranstaltung zusammen und wurde daraufhin in eine Klinik eingeliefert. War es tatsächlich ein Giftanschlag? Wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen und von Chrupalla selbst? Und welche weiteren AfD-Mitglieder wurden bereits Opfer der Antifa? Das berichten Ihnen heute Dr. Stephanie Elsässer und Chefredakteur Jürgen Elsässer.

Halten Sie unsere unabhängigen Nachrichten für wichtig? Diese Videoproduktionen kosten COMPACT eine Menge Geld. Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir auch künftig auf Sendung sind: Via Pay Pal unter https://tinyurl.com/5n9xyzmk oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97. Wollen Sie mehr von COMPACT TV sehen? Bleiben Sie doch auf dem Laufenden über die Produktionen von COMPACT TV und abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal.





Quelle: COMPACT-TV