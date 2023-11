Ankündigung: Abschiebe-Flüge aus Erfurt

In Thüringen steht die AfD nach jüngsten Umfragen bei 34% und ist mit enormen Vorsprung die stärkste Partei in der Gunst der Wähler. Kein Wunder also, dass Björn Höcke beim Landesparteitag am Sonnabend zum Spitzenkandidaten gewählt wurde. COMPACT-TV war dabei und hat den potentiell nächsten Ministerpräsidenten über seine Pläne und seine Lageeinschätzung interviewt.

Was in den ersten 100 Tagen einer AfD-Regierung passieren würde und welche Rolle eine Klage gegen die Bundesregierung in diesem Szenario spielt, erfahren Sie jetzt von Chefredakteur Jürgen Elsässer und TV-Chef Paul Klemm. Quelle: COMPACT-TV