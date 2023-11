Entlarvt: Robert Habecks „große Rede“

Bis vor Kurzem wurde er belächelt und als gerne als Meme für Ahnungslosigkeit verwendet. Nach seiner Rede über den Nahost-Konflikt, sprudelte es Lob seitens der Systemmedien und auf einmal soll auch wieder die Kanzlerfrage im Gespräch sein. Was ist denn da passiert und was macht das alles so gefährlich?

Habecks Rede und was er dort sagte (sowie besonders was er NICHT sagte), nehmen Dr. Stephanie Elsässer und Chefredakteur Jürgen Elsässer heute im Studio auseinander! Quelle: COMPACT-TV