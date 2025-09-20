Kirk Mord: Das verschweigt der Tiefe Staat

Trotz Trumps Bemühen scheint der Tiefe Staat im Fall von Charlie Kirks Ermordung immer noch seine Finger im Spiel zu haben. Welche Informationen sollen zurückgehalten werden? Was für eine Rolle spiel der Mossad? Und wie realistisch ist die These von einem zweiten Schützen? Über diesen historischen Vorfall sprechen heute Jürgen Elsässer und Timo Beil.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen Quelle: COMPACT-TV