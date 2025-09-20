Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Kirk Mord: Das verschweigt der Tiefe Staat

Kirk Mord: Das verschweigt der Tiefe Staat

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Trotz Trumps Bemühen scheint der Tiefe Staat im Fall von Charlie Kirks Ermordung immer noch seine Finger im Spiel zu haben. Welche Informationen sollen zurückgehalten werden? Was für eine Rolle spiel der Mossad? Und wie realistisch ist die These von einem zweiten Schützen? Über diesen historischen Vorfall sprechen heute Jürgen Elsässer und Timo Beil.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen

Quelle: COMPACT-TV

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte zucken in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige