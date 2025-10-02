Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Nato fordert jährlich die Hälfte des deutschen Staatshaushaltes zur Kriegsvorbereitung!

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 11:22 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/39012) / Eigenes Werk
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/39012) / Eigenes Werk

Was es für die Menschen in Deutschland bedeutet, wenn 5 Prozent des BIP für Rüstung ausgegeben werden, erläutert OKV-Vizepräsident Joachim Bonatz auf der Internationalen Friedenskonferenz des Schillerinstituts in Berlin vom 12.-13. Juli 2025. Diese Konferenz wirbt für ein neues Paradigma in den Internationalen Beziehungen.

„Der Mensch ist nicht des Menschen Wolf“ - Unter diesem Titel fand vom 12.-13. Juli 2025 in Berlin eine internationale Konferenz statt. Die Veranstalter waren das Schiller-Institut, die Académie de Géopolitique de Paris und das Ostdeutsche Kuratorium von Verbänden e.V., kurz OKV. 

Der Vizepräsident des OKV, Joachim Bonatz, referierte zum Thema der „kommerziellen Seite“ aktueller Kriege, also wer sind die Profiteure. Hören Sie hier den leicht gekürzten Vortrag, der an Hand von Zahlen belegt, wie die deutsche Bevölkerung durch die Nato-Vorgaben in die Schuldenfalle getrieben wird...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV

