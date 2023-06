Interview mit Prof. Dr. Martin Schwab – “Können 100 Ärzte lügen?”

Propaganda appelliert nicht an den rationalen Diskurs. Propaganda appelliert an Emotionen. Propaganda nimmt dem Adressaten das Denken ab und suggeriert ihm mit der übernommenen Meinung richtig zu liegen. In den vergangenen drei Jahren wurde der rationale Diskurs zielgerichtet ausgeschaltet. Mit perfider ausgerollter Propaganda hat man Menschen absichtlich in die Irre geleitet. „Wir haben es mit einem Fall weltweiter gigantischer Korruption zu tun“, sagt der Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Martin Schwab. Die globale Allianz von Macht und Geld hat sich zum Schaden der Menschheit ausgewirkt.

Die “Aufräumarbeiten” werden noch eine Weile dauern. Doch am Ende wird sich das Böse selbst zerlegen. Weitere Infos zu “Können 100 Ärzte lügen?” – Der Film, das Prequel „Prof. Dr. Sucharit Bhakdi – Die Doku” und aktuelle Interviews sind auf der Webseite https://www.100aerzte.com/ veröffentlicht. Quelle: apolut