Der Hype um die erneuerbaren Energien: Ein Architekt spricht Klartext

Der bereits verstorbene Architekt Konrad Fischer vertritt eine ganz andere Sicht auf die Klimapolitik. Seine Gegenstimme erhebt keinen Wahrheitsanspruch, soll aber dazu anregen, gerade auf diesem Gebiet tiefere Zusammenhänge ans Licht zu bringen. Die Bundesregierung und die meisten Medien singen das Lied von den erneuerbaren Energien als Retter fürs Klima. Statt eines öffentlichen Diskurses werden die Menschen mit immer neuen Hiobsbotschaften und neuen Gesetzen in Panik und Existenzängste versetzt und entsprechende Politiker entlarven sich als Nutznießer der angeblichen Krise.

Doch was ist wirklich dran am Klimanotstand, am Treibhauseffekt und der CO2-Panik? Der bereits verstorbene Architekt Konrad Fischer vertritt eine ganz andere Sicht auf die Klimapolitik. Seine Gegenstimme erhebt keinen Wahrheitsanspruch, soll aber zum weiter Forschen anregen...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV