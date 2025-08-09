Basta Berlin (286) – Kann das weg?

Ist das Deutschland oder kann das weg? Quer durch die Republik bröckelt der Putz. Was also tun, wenn die Politik das Land erstickt und Kritiker an den Pranger gestellt werden? Wir sprengen! Oder aber, wir übermalen die Risse mit Regenbogenfarbe. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, schütteln den Kopf bis zum Schleudertrauma: Bahnhöfe und Schwimmbäder werden gesprengt, aber für teure Vielfaltssymbole wird Steuergeld verschwendet. Kritiker unserer Regierung, wie Michael Ballweg, sollen mundtot gemacht werden. Und die Mainstream-Presse klatscht fleißig Beifall…

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!



00:02:23 Sprengen!



00:30:19 Der berühmte „Mittelteil“



00:40:37 Meinungsmache



00:59:43 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin