Basta Berlin (286) – Kann das weg?
Freigeschaltet am 09.08.2025 um 17:00 durch Sanjo Babić
Ist das Deutschland oder kann das weg? Quer durch die Republik bröckelt der Putz. Was also tun, wenn die Politik das Land erstickt und Kritiker an den Pranger gestellt werden? Wir sprengen! Oder aber, wir übermalen die Risse mit Regenbogenfarbe. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, schütteln den Kopf bis zum Schleudertrauma: Bahnhöfe und Schwimmbäder werden gesprengt, aber für teure Vielfaltssymbole wird Steuergeld verschwendet. Kritiker unserer Regierung, wie Michael Ballweg, sollen mundtot gemacht werden. Und die Mainstream-Presse klatscht fleißig Beifall…
Die Kapitel:
- 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!
- 00:02:23 Sprengen!
- 00:30:19 Der berühmte „Mittelteil“
- 00:40:37 Meinungsmache
- 00:59:43 Webtipp und Schreddern
Quelle: Basta Berlin
