Dr. Daniele Ganser: Die CIA wollte Julian Assange ermorden (1.12.2024)

In seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner langen Gefangenschaft hat der australische Journalist Julian Assange am 1. Oktober 2024 erklärt, dass die CIA ihn ermorden wollte. «Es ist heute öffentlich bekannt, dass die CIA unter der ausdrücklichen Anweisung von CIA-Direktor Mike Pompeo Pläne hegte, mich aus der ecuadorianischen Botschaft in London zu entführen und umzubringen», enthüllte Assange. «Auch meine Frau und mein kleiner Sohn gerieten ins Visier. Ein CIA-Agent war dauerhaft damit beauftragt, meine Frau zu verfolgen, und es gab Anweisungen, DNA aus der Windel meines sechs Monate alten Sohnes zu entnehmen. Dies geht aus der Aussage von mehr als 30 aktuellen und ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeitern hervor.“

Im Jahre 2017 lebte Julian Assange in London in der Botschaft von Ecuador. Der Direktor der CIA Mike Pompeo und andere Spitzenbeamte der CIA wollten sich an WikiLeaks und Assange rächen. Die CIA entwickelte im Jahre 2017 Pläne, Julian Assange aus der Botschaft zu entführen und zu ermorden. Zum Glück wurden diese Pläne nicht umgesetzt. Viele Menschen wissen bis heute nichts davon. «Als US-Bürger halte ich es für skandalös, dass unsere Regierung darüber nachgedacht hat, jemanden zu entführen oder zu töten, ohne Gerichtsprozess, nur weil er Informationen publiziert hat, die wahr sind», kritisierte Barry Pollack, der Anwalt von Assange.

Quelle: Daniele Ganser