Rund um Querdenken-Demos: Anwalt Markus Haintz und Nana Lifestyler im Interview mit Epoch Times

Rund um die Querdenken-Demonstrationen stehen diverse rechtliche Fragen im Raum. Was ist am Wochenende vorgefallen und wie sind diese Geschehnisse rechtlich zu beurteilen? Hierzu traf die Epoch Times Markus Haintz, einen der aktivsten Rechtsanwälte der Querdenken-Bewegung zusammen mit dem Entertainer Nana Lifestyler, der die Maßnahmen der Polizei am eigenen Leib erfahren hat.

Rund um die Querdenken-Demonstrationen stehen diverse rechtliche Fragen im Raum. Was ist am Wochenende vorgefallen und wie sind diese Geschehnisse rechtlich zu beurteilen?

Hierzu traf die Epoch Times Markus Haintz, einen der aktivsten Rechtsanwälte der Querdenken-Bewegung zusammen mit dem Entertainer Nana Lifestyler, der die Maßnahmen der Polizei am eigenen Leib erfahren hat.

Quelle: Epoch Times Deutsch