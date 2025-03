Basta Berlin (266) – Whatever it takes

Was kostet die Welt? Bei der Aufrüstung sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, the sky is the limit! Panzerstraßen in Deutschland und Raketen für Kiew mit milliardenfacher Neuverschuldung. Wahlversprechen? Was für Wahlversprechen? Es herrscht Krieg! Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, können es kaum fassen: CDU-Chef Merz bricht eiskalt Versprechen, die er laut Recherchen bereits vor der Wahl nicht halten wollte. Das kostet den Steuerzahler Milliarden und macht Deutschland zu einem Kriegsland. Und die Grünen spielen mal wieder an vorderster Front mit…

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!



00:03:01 Hinrichtungslaune



00:29:29 Der berühmte „Mittelteil“



00:46:53 Brüderschaft



01:03:26 Webtipp und Schreddern