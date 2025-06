Elektromagnetisches Syndrom – die Krankheit des 21. Jahrhunderts mit vielen Gesichtern, aber nicht ohne Auswege

Millionen von Menschen sind mit einer schwächenden und lebensverändernden Erkrankung konfrontiert, das EMR-Syndrom. Dieses wird durch elektromagnetische Strahlung ausgelöst, vor allem durch hochfrequente gepulste Strahlung wie etwa Mobilfunkstrahlung. ASZA, eine internationale Aktion zur unbedingten Einrichtung strahlenfreier Zonen, bietet ein Konzept vielversprechender Auswege.

Millionen von Menschen sind mit einer schwächenden und lebensverändernden Erkrankung konfrontiert. Diese wird durch elektromagnetische Strahlung ausgelöst, vor allem durch hochfrequente, gepulste, wie etwa Mobilfunkstrahlung. Bisher war diese Erkrankung unter verschiedenen Namen bekannt wie z.B. Strahlenkrankheit, Elektrohypersensibilität, Mikrowellensyndrom, Havanna-Syndrom, elektromagnetische Empfindlichkeit und viele mehr.

Einige dieser Bezeichnungen stigmatisierten die erkrankten Menschen, indem sie sie als „empfindlich“ bezeichneten. Den Betroffenen wurde quasi ein Makel oder eine „Macke“ unterstellt, nämlich eine Überempfindlichkeit, die gerne als psychisch bedingt abgetan wird. Dadurch wurde die Schuld auf die Erkrankten gelegt anstatt auf die Strahlung, die ihre Krankheit verursacht. Konkret handelt es sich um die Strahlung von Mobiltelefonen, Mobilfunkmasten, Schnurlos-Telefonen, WiFi-Routern, Bluetooth und sogenannten smarten Geräten.

Bei den Betroffenen kann selbst eine minimale Exposition gegenüber elektromagnetischer Strahlung viele schwere körperliche Reaktionen auslösen, wie beispielsweise Kopf- und Gliederschmerzen, Schwindel, Erschöpfung, Krankheitsanfälligkeit, Herzklopfen und Herzrasen, Tinnitus, Schlafstörungen, Übelkeit u.v.a.m. Diese Symptome treten häufig mit kognitiven Beeinträchtigungen auf. Das können Konzentrationsstörungen, ADHS, verringertes Denk- und Urteilsvermögen sein, um nur mal die oberste Spitze des Eisberges zu benennen. Das führt dazu, dass die Erkrankten viele moderne Umgebungen nicht mehr ertragen können. In extremen Fällen müssen sie sich von dieser Technologie und damit häufig von der Gesellschaft isolieren. Eine schier.

Diese tragische Entwicklung komme aber laut Dr. Barrie Trower, dem ehemaligen Experten für Mikrowellenwaffen der britischen Royal Navy, nicht von ungefähr und sei durchaus vorhersehbar gewesen. Mikrowellen als Waffentechnik zu erforschen und zu entwickeln hat eine Historie, die bis in die 40er-Jahre hinein reicht. Hierin hat Dr. Trower tiefere Einsicht. Aber nicht nur er, sondern Industrie und Politik wussten und wissen Bescheid über die massiv schädigenden Wirkungen der beim Mobilfunk verwendeten Mikrowellentechnik. Bedeutende Kreise renommierter Wissenschaftler haben schon vor Jahren in über 30.000 aufwendigen Studien nachgewiesen, dass alle Mobilfunktechnologien ernstlich schädigende bis tödliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt haben. Laut diesen Studien ist es also kein Wunder, dass das 21. Jahrhundert von einer schwächenden und lebensverändernden Erkrankung stark gezeichnet ist.

Um das Bewusstsein und das Verständnis für diese schleichend auftretende, weltweit verbreitete Krankheit zu fördern, wurde im Januar 2024 die One Name-Initiative ins Leben gerufen, in der sich betroffene Menschen, medizinische Fachkräfte, Wissenschaftler und Befürworter sicherer Technologien zusammengeschlossen haben. Ziel war es, einen einheitlichen Namen für eine Vielzahl von Symptomen zu finden. Letztendlich wurde entschieden, diese für das 21. Jahrhundert typischen Krankheiten unter dem Begriff elektromagnetisches Strahlensyndrom, kurz EMR-Syndrom [Electromagnetic Radiation Syndrome], zusammenzufassen. endlose Tragödie für die Betroffenen.Sharon Goldberg, Ärztin für Integrative Medizin erklärte: „Der Name EMR-Syndrom spiegelt nicht nur die Realität der Erkrankung wider, sondern dient auch als Aufruf zum Handeln. Es geht darum, Bewusstsein, Finanzierung und Innovation zu fördern und den Betroffenen zu helfen, ihr Leben zurückzugewinnen.“

Im Klartext: Die Ärztin Sharon Goldberg unterstreicht die dringende Notwendigkeit eines größeren Bewusstseins für die Erkrankung, genannt EMR-Syndrom. Die verheerenden Auswirkungen und die zunehmende Zahl der Betroffenen müssen dringend publik gemacht werden. Denn viele Betroffene laufen von einem Arzt zum anderen, ohne dass die Ursache ihrer Symptome erkannt, geschweige denn adäquat behandelt wird. Vielleicht geht es Ihnen ja selber so. Vielleicht sind auch Sie geplagt von Beschwerden, gegen die Sie von Ihrem Arzt mit Medikamenten abgefertigt werden, ohne dass in Erwägung gezogen wurde, dass Mikrowellenstrahlung der Auslöser ist. Gesundheitsdienstleister, politische Entscheidungsträger und die Industrie sind laut Ärztin Sharon Goldberg aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen und die Forschung und Entwicklung von sichereren, EMR-freien bzw. -armen Produkten und Umgebungen zu fördern. Denn nur so kann den Betroffenen geholfen werden. Und nur so können sie ihre Lebensqualität, ja ihre Existenz zurückgewinnen.

Eine in dieser Hinsicht erfolgversprechende Bewegung für Menschen mit dem EMR-Syndrom scheint ASZA zu sein. Nach eigener Angabe handelt es sich um eine internationale Aktion zur unbedingten Einrichtung strahlenfreier Zonen für Mobilfunk-Sensible allerorts – einfach überall. ASZA versteht sich als Hilfe für Kunden und Nutzer von Hotels, Schulen, Bahnhöfen etc. Auf der ASZA-Homepage können sich daher sowohl Menschen mit EMR-Syndrom melden, um ihrer Not Gehör zu verleihen, als auch Hotelbetreiber usw., um ihre Alternativen anzubieten. Auf dieser Homepage werden fortlaufend Orte aktualisiert, in denen man der aktuellen Dauerbestrahlung zeitweise entkommen kann. Somit ist ASZA auch eine Hilfe, ja ein Geschäftsmodell für Hotelbetreiber, Arbeitgeber, Schulleitungen oder Behörden. Denn die Auflistung der strahlenfreien Zonen stellt einen Wettbewerbsvorteil und dadurch einen Werbeeffekt dar. Das ergibt eine Win-win-Situation sowohl für Menschen mit EMR-Syndrom als auch für Anbieter strahlenfreier Lebensräume. Laut den gesundheitlichen Langzeitprognosen des Mikrowellenexperten Dr. Trower ergibt dies ein auf lange Sicht erfolgreiches und lebenserhaltendes Gesellschaftsmodell.



Quelle: Kla.TV