Warum eigentlich Krypto? Kayvan Soufi-Siavash und Paul Brandenburg

Egal, was man von ihnen hält, ein schlagendes Argument spricht für Bitcoin & Co.: Sie halten freie Medien am Leben, egal wie sehr der Staatsterror eskaliert. Kayvan Soufi-Siavash und Paul Brandenburg erklären das Nötigste für absolute Anfänger.

Die neue Spendenwährung der Freien! Nackte Mark (NAKMAK) 1. Wie komme ich an die Nackte Mark? 2. Wie nutze ich mein Krypto-Wallet? 3. Wie spende ich mit Krypto? In 15 Minuten befreien Sie Ihr Geld von „EU“ und Banken! Hier die detaillierte Anleitung als Download: Hier die Adresse unserer Nackte Mark / Solana-Wallet: 6AC1ousYnQRdjQWHoYhXC3udJLF5mPdhF5iYPtt4pnub Alle weiteren Informationen auf: https://nacktemark.de NACKTE MARK – EINE SPENDENWÄHRUNG – KEINE GELDANLAGE Quelle: apolut