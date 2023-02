Dr. Daniele Ganser: Bleibt mutig!

Wir leben leider in Zeiten, in denen man Mut braucht, seine Meinung zu äußern – vor allem wenn sie nicht dem gängigen Narrativ entspricht. Wer zum Beispiel gegen die Waffenlieferungen in die Ukraie ist und in der Öffentlichkeit steht wird schnell medial diffamiert. Wie kann man trotzdem mutig bleiben? Darüber hat Daniele Ganser am 7. Februar 2023 mit Hardy Groeneveld von MutigMacherTV gesprochen.

Daniele Ganser hat eine neue kostenpflichtige Community! Er sagt: "Ich würde mich sehr freuen, Dich dort zu begrüssen! Mein Ziel ist, in diesen bewegten Zeiten

den inneren und äusseren Frieden zu stärken!"

Hier erfährst Du mehr zu diesem spannenden neuen Projekt: https://community.danieleganser.online/

Quelle: Daniele Ganser