Klima-Chaoten zerstören Gemälde mit Hämmern

Wie geisteskrank Klima-Terroristen vorgehen, wurde schon oft zur Schau gestellt. Nun ereignete sich in London ein neuer Fall. In einer Galerie zerstören sogenannte Aktivisten von Stop Oil ein wertvolles Gemälde, weil es antifeministisch sei. Flirt-Coach Maximilian Pütz findet für diese Aktion deutliche Worte.

Sie finden unsere Sendungen gut und wichtig? Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir unser immer aufwändigeres Programm – für Sie kostenlos! – finanzieren können: Via Pay Pal an [email protected] oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97.

Quelle: COMPACT-TV