Israel-Kritik: Hetze gegen Hallervorden!

„Er hat Dreck im Kopf und ist Antisemit!“ So lauten die Vorwürfe gegen Kabarettist-Legende Dieter Hallervorden, nachdem er den Völkermord der Israelis am Palästinensischen Volk kritisierte und als solches bezeichnete. In diesem Brennpunkt des Tages sehen Sie Didis Video-Gedicht „Gaza Gaza“ und alle aktuellen Informationen zum Israel-Iran-Konflikt.

Im Studio begrüßen Sie Paul Klemm und Falko Looff. Quelle: COMPACT-TV