Geimpft, geschädigt, geleugnet - Arzt Ralf Tillenburg

Wir (MWGFD) setzen unsere Sendungsreihe "Geimpft, geschädigt, geleugnet..." mit dem Titel »Eine Chance besteht!« fort. „(…) meiner Meinung nach, (…), ist der Versuch, den Leuten Long Covid einzureden nur ein Versuch, von den schädlichen Nebenwirkungen der Impfung abzulenken.“ So der Allgemeinmediziner Ralf Tillenburg, der derzeit in seiner Praxis 150 bis 160 PostVac Patienten betreut, und der sich als einer von wenigen Ärzten in Deutschland bezüglich der Geninjektion und der durch sie ausgelösten Nebenwirkungen klar positioniert: „Ich finde es (…) eine große Katastrophe, dass wir zwar alle mit mehr oder weniger großem Druck unter Versprechung falscher Daten gezwungen worden sind oder zumindest unter Druck gesetzt wurden, diese Impfung zuzulassen und viele Patienten konnten diesem Druck nicht standhalten. Und jetzt wo diese Nebenwirkungen auftreten, werden diese Patienten im Regen stehen gelassen.“

Für Ralf Tillenburg ist das, was wir in den letzten 3 Jahre erleben mussten, „einer der größten Medizinskandale der letzten 50 bis 100 Jahre. (…) was da mit der Bevölkerung gemacht worden ist, da bin ich fassungslos.“ Therapeutisch arbeitet er anhand eines Spike-Detox-Programms an der Minimierung des Spike-Giftes mittels verschiedenster Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel, und macht dabei die mutmachende Erfahrung, dass es „eine große Anzahl von Patienten gibt, bei denen die Spike-Produktion dann doch aufhört.“

So spricht er, seinem ärztlichen Ethos folgend, den Hilfesuchenden Mut und Hoffnung zu: „Ich sage auch jedem Patienten: Wir werden jetzt alles tun, um einen Zustand wiederherzustellen, wie er vor der Impfung war. (…) Eine Chance ist da. Eine Chance (zur Heilung) besteht“.

Quelle: MWGFD