Michael Ballweg: 9 Monate in Untersuchungshaft

Sie holen dich früh um Sieben ab. Dann sperren sie dich ein und dort sitzt man dann neun(!) Monate in Untersuchungshaft. Und plötzlich – einfach so – wird man wieder freigelassen, da irgendwie die Gründe zur Haft fehlen. Über diese unglaubliche Geschichte sprachen wir mit Michael Ballweg – Gründer der Querdenken-Bewegung – und befragten ihn über seine Erlebnisse, wie es ihm dabei erging und was es mit ihm gemacht hat.

Das Interview führte Alex Quint.

Quelle: eingeSCHENKt.tv