Das Sterbegeschehen in den Rohdaten – Vortrag von Marcel Barz

Wir Bürger werden über das Sterbegeschehen nicht ehrlich informiert. Die offiziellen Daten vom Statistischen Bundesamt zeigen deutlich erhöhte Sterbezahlen in den Jahren 2021 und 2022. Erstmals betrifft das auffällige Sterben auch jüngere und mittlere Altersgruppen. Warum schweigen die Medien dazu? Welche Rolle spielt die öffentliche Kommunikation des Statistische Bundesamtes? In diesem Vortrag zeigt Marcel Barz die offiziellen Sterbezahlen und die “seltsamen Fehler”, die unsere Behörden bei der Veröffentlichung dieser Zahlen machen. Der Vortrag wurde am 20.11.2023 in Jüterborg aufgenommen.

Inhaltsübersicht: 00:00 Einleitung 09:32 Die Auswahl der Kennzahl verändert das Ergebnis 20:00 Das Statistische Bundesamt versteckt wichtige Rohdaten 23:16 Die Sterberaten zeigen keine Auffälligkeiten für das Jahr 2020 34:30 Wir sehen ein “Sterben der Jüngeren” in den Jahren 2021 und 2022 39:23 Fazit Anhang: Anleitung zum Erstellen der Grafiken mit Werten und Quellen (https://bit.ly/3Rl2p86) Wertetabellen als Download (https://bit.ly/46KCaxy) Ein Artikel zum Thema ist auch bei Multipolar erschienen: https://multipolar-magazin.de/artikel/destatis-uebersterblichkeit Quelle: apolut