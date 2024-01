Am Set: Herrschaft durch Lüge – Publikumsgespräch mit Paul Brandenburg, Ernst Wolff, Diether Dehm, Marcel Luthe

Herrschaft durch Lüge – Das Publikumsgespräch in der Musikbrauerei Berlin am 18. Januar 2024: Ein legendärer Ort, ein historischer Tag? Anfang Dezember 2023 fand hier das 5. Solidaritätskonzert für Julian Assange statt. Ernst Wolff beleuchtete im Gespräch mit Paul Brandenburg das Herrschaftsinstrument der Lüge. Hier der Link zum Gespräch: https://apolut.net/eine-minderheit-herrscht-durch-luegen-ernst-wolff-im-gespraech/ . Bei der anschließenden Podiumsdiskussion hatte das Publikum Gelegenheit, Fragen zu Politik und Gesellschaft an die drei Diskussionsteilnehmer, Marcel Luthe, Ernst Wolff und Dr. Diether Dehm, zu richten.

Letzterer wies die Aussagen von Ernst Wolff zu Lenin im Zusammenhang mit der Russischen Revolution zurück. Ernst Wolff bezeichnete sie als vom Ausland finanzierten Putsch, quasi ein Maidan 1.0. Die Publikumsgespräch moderierte Paul Brandenburg. Anmerkung der Redaktion: Als 100. Todestag von Lenin gilt der 21. Januar 2024 und nicht, wie im Gespräch erwähnt, der 18. Januar. Quelle: apolut