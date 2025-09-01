Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Restart Democracy: Schluss mit staatlicher Willkür - Interview mit Markus Bönig

Freigeschaltet am 03.09.2025 um 11:07 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38709) / Eigenes Werk
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38709) / Eigenes Werk

Von staatlicher Willkür zu einer souveränen Demokratie! Trotz der Möglichkeit, alle vier Jahre eine Partei zu wählen, fühlen sich viele Menschen nicht mehr wirklich vertreten, sondern zunehmend entrechtet. In dieser Situation hat Markus Bönig vielversprechende Projekte entwickelt und bietet bürgernahe Hilfestellung wie ein demokratischer Neustart erreicht werden kann. Ob Demokratie-APP, Freiheitskanzlei, digitale Vollversammlung oder Freiheitsbotschafter. JEDER kann sich beteiligen und Einfluss auf die politische Willensbildung ausüben.

Ein Blick auf die Homepage lohnt sich, denn Freiheit ist kein Privileg, sondern ein Recht! [weiterlesen]

Quelle: Kla.TV

