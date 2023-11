Yanis Varoufakis über Israel-Palästina, die Ukraine und die Heuchelei des Westens

In dieser Episode von Die Quelle sprechen wir mit dem weltbekannten Ökonomen und Intellektuellen Yanis Varoufakis über den israelisch-palästinensischen Konflikt und die internationalen Entwicklungen in der Europäischen Union und den Vereinten Nationen in Bezug darauf. Wir untersuchen auch die Frage, ob Israels 56-jährige Besatzung Palästinas und seine Siedlungspolitik zur Gewalt in der Region beigetragen haben. Wir fragen nach konkreten Schritten, die die israelische Regierung unternehmen kann, um die Geiselsituation mit der Hamas zu beenden.

Schließlich diskutieren wir den Krieg in der Ukraine und wie er beendet werden kann, sowie die Frage, ob Deutschland erneut zur wirtschaftlichen Macht werden kann, während es weiterhin Sanktionen gegen Russland verhängt und amerikanisches Flüssiggas (LNG) importiert.



Dieses Video wurde von uns ursprünglich am 25. October 2023 auf Englisch veröffentlicht.



BEMERKUNG: Bei 12 MIN 25 SEK haben wir Varoufakis' Aussage falsch übersetzt und vertont. Dies ist der richtige Satz: "Die Hamas mögen sehr böse Menschen sein, die Gräueltaten begehen. Aber die Nazis und der Holocaust sind einzigartig in der Geschichte der Menschheit."

