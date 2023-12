Schluss mit der WHO-Tyrannei – Rede von Dr. David Martin

„Seit Gründung der WHO im Jahr 1940 stellten die Methoden dieser Organisation von Anbeginn an einen Verstoß gegen die Gesundheitsgesetze der USA dar. Niemals handelte es sich um eine Angelegenheit der öffentlichen Gesundheit“, so Dr. Martin. Ebenso bezeichnet er die WHO als kriminelles Kartell und begründet in dieser Rede vor dem EU-Parlament seine krassen Aussagen. Am 13. September 2023 fand erneut eine hochkarätige offene Konferenz im Gebäude des EU-Parlamentes statt.

Zur Expertenriege gehörte auch der bekannte amerikanische Arzt, Patentprüfungsexperte, Mathematiker, Wissenschaftler und Erfinder Dr. David Martin. Ebenso ist er Gründungsgeschäftsführer von M∙CAM Inc. M∙CAM ist der internationale Marktführer im Bereich des auf geistigem Eigentum basierenden finanziellen Risikomanagements. Dabei geht es um Prüfung der Patentqualität für Regierungen und Patentämter und weit darüber hinaus. Hören Sie die Rede des hochqualifizierten Dr. David Martin....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV