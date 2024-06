Der unsichtbare Krieg gegen unsere Umwelt und Gesundheit

Bilder, die allenfalls die Ausnahme sein sollten, häufen sich in den letzten Jahren in einem erschreckenden Ausmaß: Flutkatastrophen, Tornados, Hitzewellen, Trockenheit und Erdbeben. Stecken hinter dem „menschengemachten“ Klimawandel Geoengineering-Maßnahmen und lassen sich diese auch mit Fakten belegen? Wie wirken sie sich auf unsere Gesundheit und Umwelt aus? Diese Sendung geht all den Fragen nach und berichtet über die Existenz der Dokumente, Programme und Wetterkontroll-Operationen, die weit zurückreichen und eine deutliche Sprache sprechen.

Seit Jahren plagen die Menschheit viele extreme Wetterkatastrophen wie z.B. die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 oder das Erdbeben im Grenzgebiet von Türkei und Syrien 2023. Diese Wetterereignisse werden mit dem menschengemachten Klimawandel in Verbindung gebracht, an dem hauptsächlich wir einfachen Bürger und die Industrie schuld sein sollen.

Eine weitere wichtige Ursache muss hier aber ins Blickfeld gerückt werden: Es befinden sich gefährliche chemische Stoffe in unserer Atmosphäre. Doch wie kommen sie da hin und wie wirken sie sich auf unser Leben aus? Die Rede ist von Geoengineering-Maßnahmen, die offiziell der Erderwärmung entgegenwirken, dabei jedoch stark in unser Klimasystem eingreifen. Nachfolgend fassen wir wichtige Aspekte aus dem Dokumentarfilm „Solares Geoengineering ‒ der geheime Krieg“ zusammen. Aspekte, die ein neues Bewusstsein für die wirklich großen Klimasünder schaffen:

Was sind Chemtrails und wo haben sie ihren Ursprung?



Ein Teil der Geoengineering-Maßnahmen sind die sogenannten Chemtrails, unechte Kondensstreifen, die häufig kreuz und quer am Himmel erscheinen. Das Wort Chemtrails (chemische Kondensstreifen) ist militärischen Ursprungs und im Space Preservation Act, einem Gesetz zum Schutz des Weltraums, zu finden ‒ ein 1996 eingereichtes Dokument namens „Nationales Programm“, empfohlen für die modernen Wettermodifikations-Programme in den USA. Zudem ist von einer speziellen Kommission die Rede, welche die zerstörerischen Geoengineering-Maßnahmen der Regierung mit Behörden, Universitäten und Freischaffenden koordiniert.

Weiter belegt der Dokumentarfilm: „1995 unternahm die US-Navy eine umfangreiche Studie, die dutzende Dokumente über spezifische Techniken zur Gestaltung einer globalen Kontrolle beinhaltet. Das Dokument ist bekannt als ‚Owning the Weather in 2025‘, also die Beherrschung des Wetters bis 2025. […] Nach Einsichtnahme in die Diagramme und Bilder folgerten wir, dass bereits 1995 Klima- und Wetterkontroll-Operationen in einer fortgeschrittenen Implementierungsphase [implementieren: einführen, etwas umsetzen] eingebunden waren. Tatsächlich ist unser Himmel gestreift, undurchsichtig und nebelig seit mindestens 1995.“

Was genau passiert, wenn Flugzeuge Chemtrails aussprühen?

Chemtrails sind zusammengesetzt aus dem gewöhnlichen Flugtreibstoff (Kerosin) und einem Additiv, einem so genannten Zusatz. Edward Teller, der Erfinder der Wasserstoffbombe, schlug auf einem Kongress für Klimawandel, der im Jahr 1997 in Sizilien stattfand, vor, Additive in der zivilen Luftfahrt dem Treibstoff beizufügen. Seitdem werden diese Chemikalien nicht mehr nur von Militär-, sondern auch von Passagierflugzeugen genutzt. Kondensation ist in den Höhen, in denen Passagierflugzeuge fliegen, eigentlich völlig unmöglich und trotzdem sind sie da. Der Physiker Penna Corrado beschreibt, dass man keine großartigen Aufgaben berechnen muss, um den Unterschied zwischen Chemtrails und Kondensstreifen zu untersuchen. Es gibt Meteorologie-Bücher und Texte, die genau erklären, dass Kondensstreifen-Phänomene in Höhen von 8000 m, mit Temperaturen von -40° C und einer Luftfeuchtigkeit von mindestens 60 % auftreten.

Weshalb also erscheinen die Streifen trotzdem?



Sie erscheinen, weil sie künstlich erzeugt sind! Es handelt sich um keine Kondensation, sondern um die Verbrennung der Additive im Flugbenzin. Dies führt zur Bildung von unechten Kondensstreifen und dem Herabsinken von Polymeren (chemischer Stoff, bestehend aus Makromolekülen) in der Form von feinen Fäden. In Untersuchungen dieser Substanzen wurden Barium, Aluminium, Mangan sowie eine Reihe weiterer Elemente gefunden. Biologen machen deutlich, dass das keine normalen Elemente der Atmosphäre sind. Sie bestätigen: Die sogenannten Chemtrails sind kein natürliches Phänomen, sondern ein künstliches.

Wie wirken sich die Substanzen der Chemtrails auf unsere Gesundheit aus?



Barium verursacht große Probleme der muskulären Regenerationsfähigkeit und schädigt das Herz sowie innere Organe. Aluminium ist ein neurotoxisches Metall, welches das Nervensystem negativ beeinflusst. Es trägt zu Demenz bei und löst Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson aus. Außerdem fand man noch Ethylendibromid, was laut Umweltschutzagentur als gesundheitsschädlich eingestuftes Insektizid gilt. Diese Produkte, von zivilen und militärischen Flugzeugen verbreitet, sinken recht schnell zu Boden. Sie konnten klar als Polymere identifiziert werden, die sich zu Fäden verketten. Bereits im Jahr 2012 wurden diese Fasern von einem verifizierten französischen Labor untersucht und die Ergebnisse in einem Analysebericht festgehalten. Es sind komplexe polymere Organismen auf Basis synthetischer Chemikalien. Festzuhalten ist: Sie sind eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit und eine massive Umweltbelastung. Vier Proben, die untersucht wurden, enthielten verschiedene Verbindungen ‒ giftige, synthetische Produkte. Drei von ihnen enthielten DEHP, ein gefürchteter Weichmacher, welcher das Hormonsystem beeinflusst und die Fortpflanzung gefährden kann. Die Konsequenzen des illegalen Geoengineerings sind für die Menschen sehr stark spürbar, da sich neurodegenerative Krankheiten, Schlaganfälle und Tumore in den letzten 10 Jahren zugespitzt haben.

Wer aber profitiert von dieser „Wetterwaffe“ Geoengineering?



Ein Hauptzweck der Geoengeneering-Maßnahmen: eine Atmosphäre zu erschaffen, die auf militärische und zivile Anforderungen zugeschnitten ist auf dem Gebiet der drahtlosen Kommunikation. Da Sauerstoff und Wasserdampf viele Voraussetzungen für die drahtlose Kommunikation oder auch für die Funk-Kommunikation eindämmen, soll Geoengineering hier nachhelfen. Außerdem bedeutet Kontrolle über die Wetterereignisse die Beherrschung der Wirtschaft und die Kontrolle über die Ressourcen. Z.B. kann die Ernte beschädigt oder zerstört werden, hervorgerufen durch langanhaltende Trockenheit oder Starkregen. Andererseits entwickeln multinationale Nahrungsmittelkonzerne genmanipuliertes Saatgut, das in Dürregebieten überleben kann! Riesige Gewinne werden auch mit Spekulationen auf den Finanzmärkten gemacht. Während viele Unternehmen unerwartete Krisen abfangen müssen, gibt es viele Menschen, die durch solche Krisen enorm große Gewinne machen. Nachdem Hurrikan Katrina Louisiana verwüstet hat, bekamen Millionäre, die dem Bush-Junior-Circle angehören, bei Auktionen den Zuschlag für den Wiederaufbau der Fabriken.

Liebe Zuschauer, während die Massenmedien, Pseudowissenschaftler und Politiker den menschengemachten Klimawandel einseitig zulasten des einfachen Bürgers auslegen, wird der Einsatz von klimaverändernden Maßnahmen hartnäckig verschwiegen. Lassen wir uns nicht länger hinters Licht führen und holen wir all diejenigen aus dem Schatten hervor, die unnatürliche Klimaveränderungen erzeugen und damit die Gesundheit der Menschen ruinieren und unsere wunderschöne Erde zerstören. Das können wir nur gemeinsam bewältigen ‒ durch Vernetzung und Verbreitung von Sendungen wie diese.

*Wetterumgestaltung, Wetterveränderung

Quellen/Links:

Die Beherrschung des Wetters – ein geheimer Krieg

www.kla.tv/23476

Geoengineering- Der geheime Krieg

https://odysee.com/@BehindTheMatrix:7/Solares-Geoengineering---Der-geheime-Krieg-

(2015):e

Was ist Geoengineering? Geoengineering-Governance | Umweltbundesamt

https://www.umweltbundesamt.de/themen/nachhaltigkeit-strategien-internationales/umweltrecht/umweltvoelkerrecht/geoengineering-governance#was-ist-geoengineering

Quelle: Kla.TV