Jetzt sogar im TV: CDU-Spitze plant Taurus-Angriff

Während sich Putin und Trump nun auf eine Friedenslösung geeinigt haben, versuchen Kriegskanzler in spe Friedrich Merz und seine Handlanger, den Krieg in der Ukraine auf Teufel komm raus am Leben zu erhalten. Nun fällt die Maske ganz offen im TV. Was die CDU-Führung konkret plant und welche Ziele angegriffen werden sollen, erfahren Sie von Jürgen Elsässer und Dominik Reichert.

