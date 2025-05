AfD-Landrätin: Mit Frauenpower zum Sieg!

Die AfD hat für Frauen nichts übrig und will sie nur an den Herd ketten? Darüber kann Inken Arndt nur lachen. Die Unternehmerin hat am Sonntag gute Chance in Vorpommern-Greifswald zur ersten blauen Landrätin gewählt zu werden. COMPACT hat ihren Wahlkampf dokumentiert.

