M-PATHIE – Zu Gast heute: Jens Lehrich "Wirklich leben!"

Jens Lehrich ist Journalist, Moderator, Coach und Autor. Mit seinem Gesprächsformat FAIR TALK und AFTER DARK ist er zu einem der bekanntesten Gesichter in den freien Medien geworden. Die Themen der Gesprächsrunde FAIR TALK vereinen Soziales, Spirituelles und Politisches – Mittelpunkt für ihn ist dabei die Frage: Wie wollen wir leben? Passend zum Thema hat Lehrich kürzlich sein erstes Buch veröffentlicht mit dem Titel „Wirklich leben! – Aus der Illusion in die Selbstermächtigung“. Dieses handelt von seinen Erfahrungen, wie er zu einem anderen Denken, Handeln und Fühlen über sich und seine Vorstellung von einem wirklichen Leben kam. Zwei Schicksalsschläge brachten den erfolgreichen Comedian nämlich dazu, sich völlig neu auszurichten.

In dem Gespräch zeichnen die beiden Moderatoren den Weg nach, wie Lehrich von einem zuvor gut situierten Comedian zu einem Menschen wurde, der seinem inneren Weg folgte und dabei viel erfolgreicher wurde als zuvor. Erfolg wird hier nicht als reines Geldverdienen verstanden, sondern als innerer Reichtum. Jens Lehrich misst heute dem Geldverdienen um des Geldverdienens willen keinen besonderen Wert mehr zu. Zweifelsohne ist es wichtig, sein Auskommen zu generieren, jedoch ist es für ihn mittlerweile weitaus wichtiger, seine inneren Werte und seine Menschlichkeit aufzubauen. Aus diesem Grund fragt er sich heute stets, mit was er in Resonanz gehen und was er folgen kann. Mehr über Jens Lehrich hier: https://jenslehrich.de und hier: https://www.youtube.com/@FAIRTALKTV. Quelle: apolut