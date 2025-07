Inselparadies wird geopfert, um Windstrom nach Süddeutschland zu bringen

Bestes Naturparadies soll dem Klimaschutzprogramm 2030 geopfert werden. Denn sogenannte Offshore-Windparks sollen mehreren Ostfriesischen Inseln vorgelagert werden. Schönste Vogelbrutstätten müssen den Bauarbeiten weichen. Mehrere Ostfriesische Inseln werden regelrecht durchschnitten. Hier zeigt die Agenda 2030 ihr wahres Gesicht.

Um die Ziele des Klimaschutzprogramms 2030 zu erreichen, will die Bundesregierung den Ausbau der Offshore-Windenergie zügig vorantreiben. In diesem Zuge wurden und werden auch in der Nordsee sogenannte Offshore-Windparks, das sind Windkraftanlagen, die im Meer vor der Küste stehen, gebaut.

So gibt es z.B. 33 km vor der Insel Norderney einen Offshore-Windpark mit knapp 100 Windrädern, von denen jedes einzelne 125 m hoch ist und ca. 1.000 Tonnen wiegt...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV