Dr. Bodo Schiffmann im Visier der Medien - „sie handeln nach Drehbuch“

Erfahren Sie in diesem spannenden Whistleblower-Interview aus erster Hand, wie die Massenmedien mit weltbekannten Fachleuten umgehen, wenn diese nicht ihrer Propaganda folgen. Dr. Bodo Schiffmann gewährt spannende Einblicke in diese Zeit und berichtet, wie es ihm persönlich dabei ging, als die Medien ihn plötzlich heftig attackierten. Auf beeindruckende Weise führt er aus, warum die Medien nach Drehbuch handeln und welche Globalstrategen sie in seinen Augen wirklich steuern.

Kla.TV

So. Ja, heute live bei uns auf Kla.TV zugeschaltet Dr. Bodo Schiffmann. Ganz herzliches Willkommen, lieber Bodo. Ich darf dich duzen. Schön, dass du hier bist.



Bodo Schiffmann

Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Mathias. Und ich freue mich, dass ich wieder mal bei Kla.TV sein darf.



Kla.TV

Bodo, du führtest vor Corona eine angesehene Hals-Nasen-Ohren-Privatpraxis und eine Schwindelambulanz in Sinsheim. Lief die Praxis gut? ...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV