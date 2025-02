Rumänien: Wird Wahl bei uns auch abgesagt?

Gheorghe Piperea sitzt für die rumänische Rechtspartei AUR im Europaparlament. Seine Formation gehört dort der EKR-Fraktion an. Bei uns berichtet er von einem unfassbaren Vorgang in seinem Heimatland. Dabei geht es um die komplette Absage einer Präsidentschaftswahl! Kann so etwas auch bei uns passieren?

Das Interview von Jürgen Elsässer mit Gheorghe Piperea sehen Sie in dem Video oben. Quelle: COMPACT-TV