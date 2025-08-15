Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Basta Berlin (287) – Einspruch!

Freigeschaltet am 15.08.2025 um 18:51 durch Sanjo Babić
Bild: Screenshot Odysee / Eigenes Werk
Bild: Screenshot Odysee / Eigenes Werk

Deutschland, ein Leuchtfeuer der Demokratie und Innovation? Einspruch! Unsere Politiker schwadronieren von Transformation und Fortschritt, während sie das Land herunterwirtschaften. Und wer die Probleme beim Namen nennt, der muss Konsequenzen fürchten. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, schauen sich heute in den deutschen Städten und Kommunen um. Nach 100 Tagen Angola-Koalition ist vom Hoffnungsträger Merz nur eine Schießbudenfigur übrig. Das Land zerbröckelt und aus der EU kommt schon der nächste Hammer gegen die Meinungs- und Pressefreiheit…

Die Kapitel:

  • 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!
  • 00:02:14 Pleitegeier
  • 00:31:42 Der berühmte „Mittelteil“
  • 00:44:00 Keine Pointe
  • 01:00:01 Webtipp und Schreddern

Quelle: Basta Berlin

