Interview mit Johannes Heim: “Können 100 Ärzte lügen?”

Wege aus der Krise: “Weg mit denen da oben!” Das ist schnell gesagt und wird auch gerne in Teilen der kritischen Szene propagiert. Doch was passiert dann? Die Geschichte lehrt uns, dass jene, die “oben” die ersten wegräumen, in Folge von noch viel Schlimmeren weggeräumt wurden. Wenn Systeme nicht selbst regulatorisch sind, sondern zentralistisch, sind sie nicht dauerhaft lebensfähig, sie sind endlich. Wenn Transhumanisten am PC eine globale Planwirtschaft “errechnen”, sind das Projektionen der Vergangenheit.

Wo bleibt das Neue und das Kreative? Braucht es noch einen schwarzen Schwan? Diese und weitere spannende Fragen diskutiere ich, Kai Stuht, mit dem klinischen Psychologen, analytischen Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche sowie Mitbegründer des Hermes Instituts, Johannes Heim. Unterstützen Sie das Filmprojekt: “Können 100 Ärzte lügen?”: https://www.gofundme.com/f/konnen-100-arzte-luegen-der-film Hier die komplette Doku anschauen: https://www.100aerzte.com/ Quelle: apolut