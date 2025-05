Dobrindt versagt: Messer-Terror geht weiter!

Lippenbekenntnisse nützen niemandem was, besonders nicht den Opfern. Wieder kam es am Wochenende in Deutschland zu blutigen Vorfällen - Reaktion der CDU-Politik gleich Null. Was ist wo geschehen? Und wie ist die derzeitige Lage an den Grenzen? Paul Klemm und Dominik Reichert haben den aktuellen Stand.

