“Können 100 Ärzte lügen?” Der Film – Trailer

Anfang des Jahres 2020 wurde schnell deutlich, dass das von den Regierungen und Medien propagierte Narrativ der Corona-Krise nicht der Datenlage entspricht. In atemberaubender Geschwindigkeit entwickelte sich eine für demokratische Staaten bis dahin undenkbare Politik der Zensur und Meinungsunterdrückung. Der Fotograf und Filmemacher Kai Stuht hat von Beginn an mit seinem Team diese Krise dokumentiert und den Kritikern aus Medizin und Wissenschaft eine Stimme verliehen. Der Film “Können 100 Ärzte lügen?” ist die Quintessenz aus drei Jahren Dokumentation der Zeitgeschichte. Die Aussagen der kritischen Mediziner und Wissenschaftler decken die Lügen des offiziellen Narratives schonungslos auf. Der Film “Können 100 Ärzte lügen?” befindet sich in der Produktion mit dem Ziel im Frühsommer 2023 veröffentlicht zu werden.

Weitere Infos zu “Können 100 Ärzte lügen?” Der Film, das Prequel „Prof. Dr. Sucharit Bhakdi – Die Doku” und aktuelle Interviews sind auf der Webseite https://www.100aerzte.com/ veröffentlicht. Damit wir unabhängig bleiben und den Film fertigstellen können, unterstützt uns bitte auf der Spendenplattform „Gofundme” https://gofund.me/e89964d3. Quelle: apolut