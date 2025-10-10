Chat-Kontrolle gescheitert! Uschi am Ende?

Die totale Überwachung ist abgewehrt - vorerst. Ursula von der Leyen scheitert mit ihrem Vorstoß, Chats anlasslos prüfen zu lassen und erntet ordentlich Misstrauensanträge. Doch die Gefahr bahnt sich durch die Hintertür an. Wie sehr das letzte bisschen Privatsphäre im Netz auf der Kippe steht und was das für uns alle bedeutet, erfahren Sie vom AfD-Bundestagsabgeordneten Manuel Krauthausen und TV-Chef Paul Klemm.

