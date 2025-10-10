Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Chat-Kontrolle gescheitert! Uschi am Ende?

Chat-Kontrolle gescheitert! Uschi am Ende?

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Die totale Überwachung ist abgewehrt - vorerst. Ursula von der Leyen scheitert mit ihrem Vorstoß, Chats anlasslos prüfen zu lassen und erntet ordentlich Misstrauensanträge. Doch die Gefahr bahnt sich durch die Hintertür an. Wie sehr das letzte bisschen Privatsphäre im Netz auf der Kippe steht und was das für uns alle bedeutet, erfahren Sie vom AfD-Bundestagsabgeordneten Manuel Krauthausen und TV-Chef Paul Klemm.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen

Quelle: COMPACT-TV

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte ehern in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige