Patrik Baab: "Kritik und Kontrolle der Macht - Werkzeug Recherchieren"

Patrik Baab: Journalistischer Baukasten für Bürger zur Kritik politischer Macht: „Recherchieren“, so ist der Titel eines weiteren Buches des Publizisten Patrik Baab. Dieses Buch ist den Gedanken der journalistischen Aufklärung verpflichtet. Zu ihren Kernaufgaben zählen die Kritik und Kontrolle politischer Macht. In der Praxis jedoch wird die Presse häufig zum Apologeten der Mächtigen und zum publizistischen Verteidiger des Status Quo. Statt Macht- und Gewaltverhältnisse aufzuklären, vernebelt sie oft die Interessen von Machteliten und wird so zum Helfer der Gegenaufklärung. Das Seminar , dass zur Veranstaltungsreihe „Koblenz: Im Dialog“ am 26.Mai 2024 im Gewölbekeller des Deinhard Sektmuseums Koblenz aufgezeichnet wurde, wurde auf Grundlage dieses Buchs gestaltet und zeigt, wie Kritik und Kontrolle von Eliten wieder in den Mittelpunkt der Recherche rücken können.

Baab bietet einen Werkzeugkasten mit Instrumenten der Aufklärung und setzt somit seine Dozentenarbeit fort. Baab wahr auf seiner Recherchereise in die Ostukraine von der Universität Kiel gekündigt worden, da deutsche Medien ihn falsch als „Wahlbeobachter“ in Donezk bezeichnet hatten und für die Uni es - u.a. auch nachweislich auf Druck eines Journalisten von t-online - nicht mehr opportun war, in seinem beruf als Journalist zu arbeiten. Baab war. Ein Paradigma, denn Baab war über 40 Jahre beim NDR tätig und wurde aufgrund seiner Expertisen von der Universität als Dozent in den Dienst gestellt. Einen Rechtsstreit gewann er erfolgreich, doch die Universität wollte nicht einlenken, beugte sich selbst- und aufoktruierten, politisch-ideologischen Schranken. Sowohl das Seminar, als auch das Buch (mit noch mehr Tiefe) ist eine lehrreiche Anleitung für alle, die recherchieren müssen oder wollen. Es eignet sich für aktive Journalisten, aber auch Bürgerjournalisten oder gesellschaftlich aktive Menschen bspw. in Bürgerinitiativen, die sich nicht länger auf vorgefasste dpa-Meldungen oder einheitliche Medienberichterstattung verlassen, sondern selbst in die Themen einsteigen wollen. Die wesentlichen Schritte werden erklärt, etliche Fußnoten und ein reichhaltiger Literaturapparat laden zum Nachfassen oder Vertiefen ein. Ebenso angesprochen werden aber auch Studenten aller Fachrichtungen, da die Thematik grundlegend erläutert wird. Seinen bereits informativen und gut recherchierten Büchern stellt Baab hier quasi seinen Baukasten zur Seite. Produktion: Sabiene Jahn und Sergey Filbert



Quelle: Druschba FM