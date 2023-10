Sellner: Krieg in Gaza

Der massive Angriff der Hamas gegen Israel überrascht die ganze Welt, sogar Israel selbst. Noch nicht einmal der Mossad soll etwas von der von langer Hand geplanten Operation gewusst haben. Zudem gab es offenbar eklatante Sicherheitslücken, die von den Terroristen ausgenutzt werden konnten. Darüber hinaus gibt es Aussagen von ägyptischen Behörden, nach denen die Regierung in Tel Aviv angeblich 10 Tage vor dem Überfall gewarnt worden sei.

Was kaum zur Sprache kommt: Der Konflikt im Gaza-Streifen könnte zu einer neuen Migrationswelle führen, die nach Europa schwappt und die ohnehin schon dramatische Lage weiter verschärfen könnte. Das Einsickern von islamistischen Terroristen im Zuge der Asyl-Flut ist mehr als wahrscheinlich.

Sehen Sie dazu die Analyse unseres Kommentators Martin Sellner in dem Video unten:

Quelle: COMPACT-TV