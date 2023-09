Lange galt es als Verschwörungstheorie, dass eine globale Agenda zur Bevölkerungsreduktion besteht. Wer aktuelle Ereignisse und Aussagen betrachtet, findet genügend Anhaltspunkte dafür. Dazu gehören auch Themen, die der breiten Bevölkerung als „neue Freiheit“ präsentiert wurden, wie der Slogan „Mein Bauch gehört mir“. Diese Sendung offenbart die eugenisch-rassistischen Wurzeln der Abtreibungsorganisationen und deren Zielrichtung Bevölkerungskontrolle. Deren multimilliarden-Umsätze generierendes Geschäftsmodell wird durch aktuelle politische Bestrebungen unterstützt, die jetzt sogar noch friedliche Gebetswachen verbieten wollen.

Abtreibungen - Teil eines Bevölkerungsreduktionsprogramms

Ein Großteil der Bevölkerung hielt es lange für eine der größten Verschwörungstheorien, dass ein kleiner elitärer Kreis superreicher und mächtiger Familien an einer globalen Bevölkerungsreduktion arbeitet. Selbst dann noch, als dies von einflussreichen Personen öffentlich geäußert oder gar in Stein gemeißelt wurde. Über Jahrzehnte war auf den Georgia Guidestones zu lesen: "Halte die Menschheit unter 500 Millionen in fortwährendem Gleichgewicht mit Natur ... und lenke die Fortpflanzung weise um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV